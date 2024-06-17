В Салехарде почтили память погибших журналистов Корнелюка и Волошина

В Салехарде почтили память погибших под Луганском журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. 10 лет назад съёмочная группа ВГТРК погибла, снимая репортаж.

Как сообщают «Вести.Ямал», вместе со звукооператором Антоном Волошиным съёмочная группа подготовила 20 информационных сюжетов о войне и жизни мирных людей под артобстрелами. Оба погибли на блокпосту у посёлка Металлист.

Игорь Корнелюк с 1998 года работал в Салехарде, на ГТРК «Ямал» – корреспондентом, а затем одним из руководителей редакции детских программ.

Салехард, Наталья Ефремова

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