Авиакомпания «Ютэйр» восстановила рейсы Салехард-Тюмень

Авиакомпания Utair возобновила регулярные авиарейсы по направлению Тюмень – Тарко-Сале – Тюмень.

Летать самолёты будут два раза в неделю, по вторникам и субботам. На рейсе будет работать АН-24. Время в полёте составляет 3 часа.

«Из Тюмени в Тарко-Сале самолёт отправляется в 08:30 и прибывает в 11:30. Из Тарко-Сале в Тюмень вылетает в 12:40, прибывает в 15:40», – говорится в сообщении департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

Билеты можно приобрести по цене 8 570 рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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