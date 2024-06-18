Чиновница из Ноябрьска Сова получила почётную грамоту Заксобрания

Чиновница из Ноябрьска Елена Сова получила почётную грамоту Заксобрания Ямала. Сейчас г-жа Сова занимает пост начальника отдела по обеспечению городской думы управления делами администрации Ноябрьска. Грамоту она получила за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием.

Решение принято депутатам в конце мая 2024 года.

К почётной грамоте прилагается нагрудный знак. Награждаемые получают также выплату в 16 тыс. рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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