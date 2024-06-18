Мэр Салехарда Титовский показал эскиз будущего торгового центра

В Салехарде построят новый торговый центр. Он появится в микрорайоне Обдорский, который сейчас активно застраивается. О проекте рассказал глава столицы Ямала Алексей Титовский в своих соцсетях и опубликовал эскизы здания.

«К возведению двухэтажного здания, площадью почти 1,5 тыс. кв. м, планируется приступить уже в этом году. Выделен участок на пересечении ул. Б. Кнунянца и пр. Молодёжи», – сообщил мэр.

В торговом центре будут расположены продуктовые и продовольственные магазины, а также аптеки. Открытие запланировано на 2026 год.

По мере строительства и сдачи домов в микрорайоне возведут и второй торговый центр.

Салехард, Наталья Ефремова

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