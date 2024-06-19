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Среда, 19 июня 2024, 09:25 мск

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В Лабытнанги ночью тушили пожар в детском саду

фото – тг-канал управления МЧС ЯНАО

В Лабытнанги в ночь на 19 июня возник пожар в детском саду «Волшебница». «В 2:29 в пожарно-спасательную часть Лабытнанги поступило сообщение о возгорании. Пожарных вызвал охранник, который самостоятельно эвакуировался до прибытия спасателей»,– говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС Ямала.

Через три минуты пожарные были на месте. Они увидели густой чёрный дым из свайного поля, было задымление в здании на всех этажах. Людей в здании не было.

В 4:12 пожар полностью ликвидирован.

Огнём повреждены изоляционные материалы канализационных труб и тепло-водоснабжения в свайном поле, закопчено также свайное поле по всей площади и помещение электрощитовой на 7 кв.м.

Причину пожара и ущерб установят дознаватели МЧС России.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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