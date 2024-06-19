Власти Ямала выделили на конкурс для сотрудников ТЭК 60 мл рублей

«Новоуренгойский фонд развития предпринимательства» получит 60 мл рублей на подготовку и проведение конкурса профессионального мастерства «Нефтегазовый Олимп». Об этом сообщается в постановлении правительства ЯНАО.

Фонд возглавляет Иван Пазигунов.

Конкурс «Нефтегазовый Олимп» проводится, согласно данных Депприроды Ямала, для представителей технических специальностей более 30 крупнейших компаний ТЭК.

«Главная цель конкурса – повысить престиж рабочих профессий и дать стимул к профессиональному росту специалистам отрасли. Конкурс «Нефтегазовый олимп» пройдёт в третьем квартале этого года. Участники будут соревноваться в 10 номинациях, семь из которых предназначены для сотрудников предприятий, а три – для студентов профильных колледжей», – говорится в описании конкурса на сайте Депприроды.

Специалисты предприятий ТЭК получат за призовые места 100, 200 и 300 тыс. рублей. Студенты-победители получат от 10 до 30 тысяч рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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