В Салехарде отремонтируют дорогу на набережной

В Салехарде отремонтируют дорогу на набережной реки Полуй. Общая протяжённость участка, который обновят – 1 км. 250 м. Предварительная стоимость – 33,8 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика – в ходе аукциона стоимость может быть снижена.

Работы будут разделены на 3 участка.

Первый – от Обдорского острога до речного порта (120 м.п.), второй – от дома №18А до Обдорского острога (740 м.п.), третий – от лодочной станции до дома №18А (390 м.п.).

Ремонт нужно сделать до середины ноября 2025 года.

Подрядчика выберут в конце июня.

Салехард, Наталья Ефремова

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