Ямальчанка до смерти избила соперницу

Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР РФ завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется в убийстве.

По данным следствия, ночью 4 апреля 2024 года в селе Толька Красноселькупского района 37-летняя женщина, приревновав своего сожителя к местной жительнице, пришла к ней выяснить отношения. Во дворе дома, она нанесла сопернице ножевое ранение в область бедра, а также множественные удары ногами по голове. Потерпевшая 1974 года рождения скончалась на месте происшествия от черепно-мозговой травмы.

Дело передано для рассмотрения в суд.

Салехард, Елена Васильева

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