Ямальчанка набрала кредитов на 2,2 млн и все отдала мошенникам

Еще одна жительница Ямала стала жертвой телефонных мошенников.
20 июня 2024 года в дежурную часть ОМВД России «Шурышкарское» обратилась жительница села Лопхари с заявлением о том, что мошенники забрали у нее деньги.
В ходе проведения проверки полицейские установили, что женщине в одном из мессенджеров позвонил неизвестный. Мужчина представился высокопоставленным сотрудником силового ведомства и сообщил, что она подозревается в оформлении кредита и передачи денежных средств в поддержку ВСУ. Для того чтобы отменить ранее поданную от её имени заявку, гражданке предложили самостоятельно оформить кредит и перевести денежные средства на безопасный счёт. После разговора потерпевшая оформила несколько онлайн-займов и перевела мошенникам 2 миллиона 245 тысяч рублей.
Следственной группой ОМВД России «Шурышкарское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Салехард, Елена Васильева
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