На Ямале выдано более 200 тысяч электронных рецептов

На Ямале выдали более 200 тысяч электронных рецептов. Получить их можно в 18 медучреждениях. Лидерами по внедрению сервиса «Первый электронный рецепт» стали Новоуренгойская, Ноябрьская и Надымская больницы.

Выписывают рецепты в медицинской информационной системе с помощью цифровой подписи. Ямальским пациентам доступно мобильное приложение «Мой рецепт». Там можно найти назначение, узнать наличие, стоимость препаратов и адрес ближайшей аптеки, где есть необходимое лекарство. Заказать препарат можно в 83 аптеках.

«Цифровые сервисы помогают улучшать оказание медпомощи. Выписка виртуального документа занимает меньше минуты – экономит время врача и пациента. На достигнутом не останавливаемся – улучшаем сервисы для врачей, фармацевтов и пациентов», – рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения – одно из поручений главы региона Дмитрия Артюхова. Сервис по оформлению электронных рецептов создан в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас электронные рецепты применяются в 40 субъектах страны.

Салехард, Елена Васильева

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