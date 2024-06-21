На Ямале началась вакцинация от бешенства диких лис и песцов

На Ямале ветеринары совместно с инспекторами по охране биоресурсов начали первый этап ежегодной вакцинации против бешенства диких животных – лис и песцов.

Мероприятие проводится ежегодно в раннелетний период с наступлением положительных температур. Три группы специалистов на протяжении недели распределят четыре тысячи брикетов с вакциной по территории Приуральского района. Особое внимание специалистов будет уделено комплексам акваторий рек Обь и Полуй, местам миграций животных, охотничьим угодьям, а также участкам рядом с населенными пунктами и свалками.

Раскладка еще четырех тысяч брикетов с вакциной будет проведена в начале осени.

«Оральная иммунизация является основным способом профилактики бешенства среди диких плотоядных животных. Мы используем отечественную вакцину «Оралрабивак», которая представляет собой плотный брикет из продуктов, съедобных для плотоядных животных, содержащий специальную безвредную капсулу с ослабленным вирусом бешенства», – рассказал заместитель руководителя службы ветеринарии ЯНАО Александр

Сергушин.

Вакцинация направлена на предотвращение заболевания бешенством среди лис и песцов, но если такую вакцину съест другое плотоядное вреда для его здоровья не будет. Иммунитет у хищника формируется на 21-й день после употребления брикета и сохраняется в течение одного года.

Напомним, что с начала года на территории автономного округа зарегистрировано семь случаев бешенства животных. Переносчиками болезни стали дикие лисы и песцы. Благодаря своевременно принятым мерам вспышки ликвидированы, заболевание распространения не получило.

Салехард, Елена Васильева

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