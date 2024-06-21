В Салехарде на Аллее славы похоронили экс-сотрудника правительства

В Салехарде 21 июня простились с бывшим сотрудником правительства ЯНАО Дамиром Садыковым. Ранее он работал в аппарате губернатора. В 2023 году ушел на СВО.

«Дамир Раисович в прошлом году ушёл защищать Родину, ни минуты не сомневаясь в том, что это его гражданский и воинский долг. Он был настоящим профессионалом своего дела, высококвалифицированным юристом. Отличался принципиальностью и был невероятно добрым, скромным, глубоко порядочным. Таким его и запомню. Таким его запомнят близкие, друзья и знакомые»,– написал глава города Алексей Титовский.

Дамир Садыков похоронен на Аллее Славы с воинскими почестями.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube