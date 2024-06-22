Следователи Ямала приняли участие в акции «Свеча памяти»

Сотрудники следственного управления СК России по ЯНАО приняли участие в памятной акции «Свеча памяти».

22 июня 1941 года – дата начала Великой Отечественной войны. Гитлеровская Германия без объявления войны вторглась на территорию Советского союза.

В ночь на 22 июня на рассвете сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО зажгли памятные свечи, возложили цветы у Вечного огня, и почтили память минутой молчания всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Салехард, Наталья Ефремова

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