В Новом Уренгое горит расселённый дом по адресу Сибирская, д.53. Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть в 4:16.

«Через несколько минут пожарные были не месте вызова. Наблюдалось горение кровли и одного подъезда»,– сообщили в пресс-службе управления МЧС Ямала.

В 4:49 пожар локализовали. Дом повреждён по всей площади. Пострадавших и погибших нет.



Тушение пожара продолжается.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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