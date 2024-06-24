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Понедельник, 24 июня 2024, 07:08 мск

Новости Ямал

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В Новом Уренгое горит расселённый дом

фото – скрин видео МЧС ЯНАО

В Новом Уренгое горит расселённый дом по адресу Сибирская, д.53. Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть в 4:16.
«Через несколько минут пожарные были не месте вызова. Наблюдалось горение кровли и одного подъезда»,– сообщили в пресс-службе управления МЧС Ямала.

В 4:49 пожар локализовали. Дом повреждён по всей площади. Пострадавших и погибших нет.

Тушение пожара продолжается.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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