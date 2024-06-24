Ямалец убил назойливого гостя

Житель Муравленко пойдет плд суд за убийство гостя.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 17 июня 2024 года в городе Муравленко во время употребления спиртного произошел конфликт между двумя знакомыми. В ходе ссоры хозяин квартиры 1982 года рождения стал выгонять гостя, но тот уходить не спешил. Тогда обвиняемый взял нож и ударил им один раз в область шеи потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Муравленко, Елена Васильева

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