На Ямале стартует заявочная кампания в новый детский эко-лагерь на Алтае

На Ямале начался прием заявок в новый детский эко-лагерь на Алтае. В первую очередь право на отдых имеют ребята из многодетных, малоимущих семей, дети участников спецоперации, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды.

Подача заявок на четвертую смену «Тайны старого камня» в детский лагерь «Кедровый» стартует 24 июня в 12:00 и продлится до 27 июня. На общих основаниях можно подать документы с 27 июня до 20 июля.

Чтобы заполнить заявку, необходимо авторизоваться на портале leto.yanao.ru с помощью «Госуслуг». Данные о ребенке и все необходимые документы загрузятся автоматически, на это потребуется несколько минут.

Все путевки предоставляются бесплатно. Транспортные расходы оплачивают родители или законные представители. Один раз в год расходы к месту отдыха и обратно на детей из малоимущих семей и детей участников СВО компенсируются из окружного бюджета.

Инфраструктура детского лагеря «Кедровый» включает семь спортивных площадок, собственный пирс и набережную, жилые домики, телескопную площадку, два бассейна.

«Мы впервые предлагаем ямальцам отправиться в эко-лагерь. Его особенность, конечно же, в удивительной природе Алтая. Ребята могут в безопасном режиме взаимодействовать с природой: пробовать себя в пешем туризме, рыбалке, астрономии. Условия проживания мы лично проверили: номера с удобствами, новой мебелью и свежим ремонтом. Уверены, это будет отличный опыт для наших юных отдыхающих, которые любят природу и хотят исследовать этот мир», – пояснила директор Центра организации детского и молодежного отдыха Анастасия Давыдова.

В программе лагеря действуют разные направления. Творческое включает в себя танцевальное, вокальное и изобразительное искусство. Здесь ребята смогут научиться разрабатывать макеты древнего поселения, примут участие в мастер-классах по поделкам из глины и бересты, а также проведут фотоохоту и фотосессии на природе. В направлении «Основы туризма» запланирован проект «Академия робинзонов», направленный на познание основ пешего туризма, безопасности на природе и взаимодействию в команде.

Для поддержания физической формы ребятам предложат несколько видов спорта на выбор. С ямальцами будут заниматься профессиональные тренеры.

Как напоминает пресс-служба губернатора ЯНАО, регион ежегодно обеспечивает отдых и оздоровление ямальских школьников. Весной и осенью 2023 года в лагерях Московской, Тюменской областей и Краснодарского края побывало 1884 ямальца. За летний период в лагерях Краснодарского края и Тюменской области отдохнули 6 213 человек.

Салехард, Елена Васильева

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