Иностранец получил полгода колонии за то, что обналичил деньги с чужой карточки

Полгода исправительной колонии получил по решению суда иностранный гражданин на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, подсудимый в марте 2024 года проник в комнату общежития и украл у потерпевшего по делу банковскую карту. С ней он пошел в отделении банка и обналичил 16 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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