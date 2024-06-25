Китайское предприятие Wison New Energies вышло из проекта «Арктик СПГ-2»

Китайское предприятие Wison New Energies, участвующее в строительстве модулей для проекта «Арктик СПГ-2» компании «НОВАТЭК», объявило о приостановке своих операций в России. как солбщает «Коммерсант», совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ и немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых.

Данное решение мотивировано стремлением компании заботиться о своем стратегическом развитии. В сообщении подчеркивается осознание возможных последствий для партнеров и обещание обеспечить гладкий процесс завершения сотрудничества.

Контракт между Wison и «НОВАТЭК» на проектирование, поставку оборудования и материалов, а также строительство и запуск модулей для «Арктик СПГ-2» был заключен в 2019 году через французскую Technip. Wison уже поставила модули для первой и второй очередей проекта и должна была выполнить строительство модулей для третьей очереди, планируемой к завершению в 2026 году.

Салехард, Елена Васильева

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