В ноябрьском микрорайоне Вынгапуровский введен карантин по бешенству – лиса напала на собаку и покусала

Сегодня в Вынганпуровском микрорайоне проводится бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Параллельно питомцев можно также чипировать. Причина приезда ветеринаров – случай нападения на собаку дикой лисы. Животных уже изолировали и вакцинировали, но теперь профилактические меры проводятся и в отношении других домашних животных населенного пункта.

Для вакцинации необходим ИНН хозяина животного, сообщил заместитель руководителя Окружного центра ветеринарии Владимир Труханкин.

Кроме того, ветеринары рекомендуют не вывозить и не завозить домашних животных в микрорайон, а также следить за их состоянием, не позволяя им гулять без присмотра.

Салехард, Елена Васильева

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