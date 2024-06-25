В Новом Уренгое спасли мужчину после клинической смерти в 30 минут

В Новом Уренгое мужчины отравились растительными ядами, один из них пробыл в состоянии клинической смерти 30 минут. Подробности спасения описывают в городской больнице.

«Во время экстренной госпитализации сердце первого мужчины остановилось. 30 минут врачи проводили сердечно-легочную реанимацию: массаж сердца, искусственную вентиляцию лёгких и дефибрилляцию. Благодаря профессиональным действиям анестезиологов-реаниматологов Марины Королёвой и Инны Рыбак мужчина не просто выжил, но и сохранил здоровье, несмотря на длительность клинической смерти. Такие состояния чреваты неврологическими нарушениями или утратой функций организма», – рассказали в медучреждении.

Через час привезли второго мужчину.

Обоим пациентам проведена дезинтоксикационная терапия. Их уже выписали.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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