29 июня в Пуровском районе откроется единственный официальный пляж

29 июня в Тарко-Сале на пляже официально начнется купальный сезон.

Сейчас берег и водоем в парке «Прибрежный» подготавливают для купального сезона, чтобы безопасно проводить время на городском пляже. Как уточняют в администрации города, на данный момент в воду пока заходить запрещено – нарушения будут наказываться штрафами.

«Напомним, что в Пуровском районе единственный оборудованный пляж находится в Тарко-Сале», – сообщает администрация Пуровского района ЯНАО.

Отметим, что в Тарко-Сале сегодня ожидается до 27 градусов тепла, а в день открытия пляжа – до плюс 15 с небольшим дождем.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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