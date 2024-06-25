Артюхов определил среднерыночную стоимость жилья на Ямале – цены варьируются от 52 до 217 тысяч рублей за квадрат

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил среднерыночные цены на квадратный метр жилья в 2024 году. Изменение стоимости жилья во всех муниципальных образованиях округа связано с объективными экономическими показателями. В округе продолжается реализация всех региональных и федеральных мер жилищной поддержки. Об этом говорится в пояснительной записке к таблице цен.

Самое дешевое жилье на вторичном рынке – в Красноселькупском районе, там можно купить квадратный метр по 53,6 тысячи, а новострой с отделкой обойдется уже 217 тысяч рублей за квадратный метр.

В Салехарде и Лабытнанги вторичка будет стоить 160 и 122 тысячи за квадрат, соответственно, а новострой с отделкой будет уже одинаков по цене – 217 тысяч рублей. В новом Уренгое можно купить на вторичном рынке жилье по цене в 163 тысячи рублей, а новострой – по 197 тысяч рублей.

Более подробно с ценами на жилье на Ямале можно ознакомиться по ссылке.

Салехард, Елена Васильева

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