Дорожную компанию из Нового Уренгоя подозревают в неуплате налогов

Подрядчика, который занимается строительством зимников на Ямале, подозревают в неуплате налогов. Подробности рассказывают в следственном комитете, не оглашая название фирмы.

Налоги, по версии следствия, компания не платила в период с 2019 по 2021 годы.

«Руководитель коммерческой организации, расположенной в городе Новый Уренгой, осуществляющий деятельность по строительству и содержанию зимника с целью уклонения от уплаты налогов применил налоговые вычеты путём отражения в налоговом учёте фиктивных сведений о хозяйственных расходных операциях с проблемными контрагентами, в результате чего в бюджет не исчислены и не уплачены налоги в сумме более 74 млн рублей», – говорится в сообщении ямальского Следкома.



Преступление выявлено во взаимодействии с управлением ФНС.

Квалификация дела – п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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