Надымчанин вернулся домой из украинского плена

Надымчанин вернулся в Россиию из украинского плена. Он попал в число служащих, которые возвращены на Родину в результате российско-украинского обмена, написал ямальский омбудсмен Андрей Нестерук в своих соцсетях.

«26 декабря 2023 года военнослужащий К. пошел на выполнение боевой задачи в районе Авдеевки, где попал под артиллерийский обстрел, получил контузию и потерял сознание. Очнулся на позициях ВСУ и был пленен»,– рассказал г-н Нестерук.

Он добавил, что среди оставшихся пленных также есть ямальцы.

«Мы ежедневно, ежечасно находимся на связи с контактной группой, уточняем, когда наши бойцы будут включены в списки»,– написал уполномоченный по правам человека.

Как сообщили в Минобороны РФ, самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Надым, Наталья Ефремова

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