Пассажир передумал улетать из Нового Уренгоя – самолету пришлось вернуться на стоянку

Отложить вылет пришлось самолету «Сибири» из-за одного из пассажиров. Как сообщает тг-канал «Авиаинцидент», борт должен был выполнять рейс Новый Уренгой – Новосибирск, когда, фактически на старте, один из пассажиров категорически отказался лететь. Командир воздушного судна принял решение вернуться на стоянку и мужчину выпустили в аэропорт.
Далее рейс состоялся без инцидентов. О причинах странного поведения отказника ничего не сообщается.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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