В Ноябрьске будут судить девушку, которая упала с самоката, будучи пьяной

В Ноябрьске сотрудники ГАИ задержали пьяную девушку, которая упала с электросамоката.
Инцидент случился в ночь на 26 июня – около трёх часов утра. «Женщина 1998 года рождения, управляя электросамокатом, при повороте не справилась с управлением, в результате чего допустила падение», – написали сотрудники Госавтоинспекции ЯНАО в своём телеграм-канале.
Прав на управление транспортными средствами у девушки не было. Теперь её ждёт суд.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
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