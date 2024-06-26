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Среда, 26 июня 2024, 12:20 мск

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В Ноябрьске будут судить девушку, которая упала с самоката, будучи пьяной

фото с мечта ЧП – Госавтоинспекция ЯНАО

В Ноябрьске сотрудники ГАИ задержали пьяную девушку, которая упала с электросамоката.

Инцидент случился в ночь на 26 июня – около трёх часов утра. «Женщина 1998 года рождения, управляя электросамокатом, при повороте не справилась с управлением, в результате чего допустила падение», – написали сотрудники Госавтоинспекции ЯНАО в своём телеграм-канале.

Прав на управление транспортными средствами у девушки не было. Теперь её ждёт суд.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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