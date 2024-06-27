На Ямале выпустили в реку более 11 миллионов мальков муксуна и нельмы

На Ямале на Собском рыбоводном заводе завершили двухдневные мероприятия по выпуску в естественную среду молоди муксуна и нельмы.

«Такой крупной партии у нас давно не было. Поэтому каждый сотрудник переживал за результат и старался, чтоб все прошло хорошо. Мы надеемся, что эта молодь вырастет и вернется к нам через пять лет уже взрослой полуторакилограммовой рыбой. Многое зависит от того, какая погода ждет нас этим летом. С точки зрения метеорологии этот год благоприятнее предыдущего, когда у нас была аномальная жара», – рассказала директор Собского рыбоводного завода Елена Рябова.

Завод находится в среднем течении реки. Далее молодь спустится вниз до Оби и продолжит расти в Обском бассейне.

«Сейчас в реке мало хищников, что хорошо скажется на выживаемости малька. К моменту появления хищников молодь уже успеет адаптироваться в естественной среде», – прокомментировал Сергей Глухов, главный инженер-рыбовод завода.

Все этапы процесса выпуска мальков контролировала комиссия, в которую вошли представители региональных органов власти, Федерального агентства по рыболовству и государственных научных центров. Также за процессом наблюдали сотрудники организации-заказчика: ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».

«В сотрудничестве с Собским заводом мы восстанавливаем популяцию сиговых рыб на нашей ямальской земле. В 2025 году рассчитываем выпустить еще одну партию муксуна весом в полтора грамма – более шести миллионов экземпляров», – отметил Виталий Бакаев, представитель ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Воспроизводство ценных видов рыб – комплексная работа правительства Ямала, рыбоводов, научно-исследовательских организаций, а также недропользователей. Слаженная деятельность всех участников направлена на решение задачи по восстановлению популяции исчезающих видов рыб и сохранению биоресурсов ямальских водоемов.

За последние восемь лет в водоемы Ямала было выпущено 120 миллионов штук молоди ценных видов сиговых рыб. В 2024 году планируется выпустить еще пять миллионов мальков, в том числе четыре миллиона – в реку Таз.

Салехард, Елена Васильева

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