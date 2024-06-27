В Новом Уренгое горит строительный магазин

В Новом Уренгое тушат магазин «Мирстрой» по адресу Энтузиастов 6.. Пожар начался в 15:16.

«На момент прибытия наблюдалось сильное задымление кровли. Внутри здания покупателей не было, администрация магазина самостоятельно эвакуировались», – уточнили в пресс-службе МЧС ЯНАО.

Очаг пожара обнаружен. На данный момент происходит горение внутри здания ориентировочно на площади 500 кв.м.



По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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