В Новом Уренгое горит строительный магазин

В Новом Уренгое тушат магазин «Мирстрой» по адресу Энтузиастов 6.. Пожар начался в 15:16.
«На момент прибытия наблюдалось сильное задымление кровли. Внутри здания покупателей не было, администрация магазина самостоятельно эвакуировались», – уточнили в пресс-службе МЧС ЯНАО.
Очаг пожара обнаружен. На данный момент происходит горение внутри здания ориентировочно на площади 500 кв.м.
По предварительной информации погибших и пострадавших нет.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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