Бывший муж выкрал у экс-супруги валютные накопления

Житель Нового Уренгоя обокрал свою бывшую жену.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, мужчина в июне 2023 года, находясь на законных основаниях в квартире бывшей супруги, воспользовался тем, что потерпевшей дома не было. Он украл накопления бывшей супруги в сумме 2200 евро и 1200 долларов США.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком в 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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