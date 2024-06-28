Бывший муж выкрал у экс-супруги валютные накопления

Житель Нового Уренгоя обокрал свою бывшую жену.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, мужчина в июне 2023 года, находясь на законных основаниях в квартире бывшей супруги, воспользовался тем, что потерпевшей дома не было. Он украл накопления бывшей супруги в сумме 2200 евро и 1200 долларов США.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком в 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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