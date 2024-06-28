Пьяная ямальчанка ударила знакомого ножом в щеку и шею

34-летняя ямальчанка отправилась под суд за попытку убийства знакомого.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, следствием установлено, что в ночь с 10 на 11 февраля 2024 года подсудимая и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире у своей знакомой, к которой пришли на день рождения. В ходе ссоры женщина взяла нож и нанесла мужчине удары в область щеки и шеи.
После того, как другие присутствующие в квартире остановили нападающую и отняли у нее нож, потерпевший был госпитализирован.
Приговором суда виновной ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Салехард, Елена Васильева
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