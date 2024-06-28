Геодезиста спустили в ковше экскаватора на дно котлована, и там его засыпало землей

В Ямальском районе перед судом предстанет начальник участка коммерческой организации, обвиняемый в нарушении правил безопасности.

По данным следствия, 22 июля 2023 года на территории одного из месторождений Ямальского района начальник участка коммерческой организации, ответственный за соблюдением правил безопасности, дал в устной форме указание машинисту экскаватора спустить на дно геодезиста. При этом начальник участка проигнорировал технические характеристики котлована, так как спуск в котлован являлся заведомо небезопасными для нахождения внутри. В итоге геодезист залез в ковш экскаватора и спустился ко дну котлована, а там произошло обрушение стенок и осыпание грунта. В результате геодезисту был причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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