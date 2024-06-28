На Ямале объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 28 июня, на Ямале будет действовать штормовое предупреждение. Как сообщает региональное МЧС, ожидается сильный ветер, скорость которого составит 8-13 метров в секунду.

В отдельных районах – Шурышкарском, Пуровском, Надымском, Красноселькупском и Тазовском – порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

МЧС просит жителей быть осторожными и избегать нахождения под рекламными щитами, а также помнить о том, что порывы ветров могут привести к падению веток деревьев, срыву крыш домов и других конструкций.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube