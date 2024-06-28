Олениха, которую подарили Путину, отправилась в Великий Устюг

Белоснежная олениха, которую подарили президенту России Владимиру Путину супруги Енкси и Зоя Пяк из Пуровского района, отправилась в путь до резиденции Деда Мороза. Путешествует она не одна, а с потомством – своим олененком, которого родила 28 дней назад, сообщает «Ямал-Медиа».

Перед дорогой животные прошли необходимую вакцинацию, они абсолютно здоровы. Маму с сыном, который тоже носит редкий белый окрас, бережно доставили на вертолете из тундры в город Тарко-Сале. «Перелет занял около 40 минут, и молодая мама перенесла его нормально», – рассказал сопровождающий Дмитрий Журавлев.

В окрестностях города олениху с теленком выгуляли, накормили и напоили, а затем загрузили в специально оборудованный фургон. В нем животные преодолеют три тысячи километров до Великого Устюга.

В пути оленей сопровождают зоотехник и ветеринар, внимательно следящие за их состоянием. Они называют важенку Березка, но окончательно имя ей и теленку дадут в резиденции Деда Мороза, там же определят их обязанности. Дорога займет три-четыре дня, каждые шесть часов животных будут поить и кормить листьями молодой березы и ягелем, их заготовили заранее. Каждые 12 часов – выгул по два часа.

В апреле президент России Владимир Путин лично по телефону поздравил чету Енкси и Зои Пяк с золотой свадьбой. Растрогавшись, Енкся выбрал для главы государства из своего стада самую красивую, редкую важенку полностью белого окраса, которая к тому же была беременна. Глава РФ решил, что олениха с потомством должна приносить радостные эмоции посетителям резиденции Деда Мороза.

Салехард, Елена Васильева

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