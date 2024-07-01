В Лабытнанги горит автомойка

1 июля утром в Лабытнанги загорелась автомойка. Пожар по адресу Обская, 9 ещё тушат. Сообщение о ЧП поступило в пожарную часть в 9:15

На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Угрозы рядом стоящим зданиям не было, отмечают в пресс-службе управления МЧС ЯНАО.

Спасатели эвакуировали один легковой автомобиль. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

На месте работает 6 единиц МЧС России и 26 человек личного состава.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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