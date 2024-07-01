Ямальчанин хотел зарезать пьяного собутыльника

На Ямале 31-летний мужчина хотел зарезать своего спящего собутыльника.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, попытка убийства произошла в Надыме 9 августа 2023 года. Обвиняемый распивал в гостях у семейной пары спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул в состоянии алкогольного опьянения, гост взял нож и нанес ему три ножевых удара в различные части тела, один из которых пришелся в область живота. Находящаяся в квартире женщина выбила нож из рук нападавшего и вытолкнула его из квартиры. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла жизнь потерпевшему.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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