Весь день на севере Ямала будет дуть очень сильный ветер

Весь день 1 июля на севере Ямала будет действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на севере Надымского и Пуровского районов ожидаются порывы ветра до 25 м/с и более.

Ямальчан в связи с неблагоприятными погодными условиями призывают быть бдительными: опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли земель. Сильный ветер также может привести к разрыву воздушных линий электропередачи и связи и так далее.

Важно также брать под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, – предупреждают в региональном МЧС.

Салехард, Елена Васильева

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