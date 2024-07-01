«Знакомлюсь с командой»: новый глава Нового Уренгоя Колодин сообщил о своём приезде

Новый глава Нового Уренгоя Антон Колодин сообщил о прибытии в газовую столицу. До этого момента он не информировал подписчиков о том, куда отправиться работать, хотя его назначение анонсировал бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.
«Сегодня прибыл в город. Пока знакомлюсь с командой, осваиваюсь. Проговорили с Андреем Вороновым важные направления, планы, на что в первую очередь надо обратить внимание», – сказал г-н Колодин на видео, которое записано на фоне городской администрации Нового Уренгоя.
Как сообщили сегодня агентству «Новый День» в правительстве, г-н Колодин занял пот первого заместителя главы Нового Уренгоя.
Где продолжит трудовую деятельность г-н Воронов – пока неясно.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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