«Знакомлюсь с командой»: новый глава Нового Уренгоя Колодин сообщил о своём приезде

Новый глава Нового Уренгоя Антон Колодин сообщил о прибытии в газовую столицу. До этого момента он не информировал подписчиков о том, куда отправиться работать, хотя его назначение анонсировал бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«Сегодня прибыл в город. Пока знакомлюсь с командой, осваиваюсь. Проговорили с Андреем Вороновым важные направления, планы, на что в первую очередь надо обратить внимание», – сказал г-н Колодин на видео, которое записано на фоне городской администрации Нового Уренгоя.

Как сообщили сегодня агентству «Новый День» в правительстве, г-н Колодин занял пот первого заместителя главы Нового Уренгоя.

Где продолжит трудовую деятельность г-н Воронов – пока неясно.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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