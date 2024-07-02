Мать с дочерью «инвестировали» в мошенническую фирму почти 2 млн рублей

60-летняя ямальчанка и ее 28-летняя дочь «инвестировали» в мошенническую фирму почти 2 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления МВД РФ по ЯНАО, 28 июня в ОМВД России «Пуровский» обратились две потерпевшие с заявлением о дистанционном мошенничестве.

Полицейскими установлено, что пожилая женщина планировала заработать на ремонт квартиры, инвестируя 20 тысяч рублей в одну из брокерских платформ, где ей неизвестные пообещали гарантированный доход. Дочь решила помочь матери и увеличить прибыль. Для этого она оформила кредит в одном из банков города, после чего полученные кредитные деньги и свои имеющиеся накопления перевела несколькими транзакциями на счета, которые ей продиктовали неизвестные злоумышленники, на общую сумму 1 911 000 рублей. О том, что брокерская платформа является мошеннической, таркосалинки догадались после неудачных попыток вывести деньги со счета, после чего, сразу обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, поиск злоумышленников ведется.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube