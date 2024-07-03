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Среда, 3 июля 2024, 09:57 мск

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Житель Дагестана вернёт обманутой пенсионерке из Ноябрьска 900 тыс. рублей

Житель Дагестана получил почти миллион от пенсионерки из Ноябрьска благодаря мошеннической схеме. Он не сам соершил преступление, но выступил «дроппером» – то есть человеком, который за процент обналичивает деньги, которые выманили преступники. Прокуратура обратилась в суд и добилась того, чтобы суд обязал его вернуть деньги.

С «дроппера» в пользу пострадавшей от преступления пенсионерки взыскано более 900 тыс. рублей.

На злоумышленника силовики вышли в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Пенсионерке позвонил неизвестный человек. Обманом он вынудил женщину в апреле 2023 года перевести деньги. Они поступили на счёт того самого 25-летнего жителя Республики Дагестан.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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