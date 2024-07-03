В Новом Уренгое директор фирмы два года почему-то не доплачивал сотрудникам зарплату

В Новом Уренгое под суд пойдет глава местной фирмы, который два года не доплачивал зарплату своим сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, генеральный директор коммерческой организации в период с января 2022 по март 2024 года из корыстной и иной личной заинтересованности, имея на расчетном счете организации денежные средства, не выплачивал двум рабочим заработную плату и не осуществил окончательный расчет при их увольнении. Задолженность перед потерпевшими составила более 1 млн. 600 тысяч рублей. С целью возмещения материального ущерба на имущество обвиняемого наложены аресты.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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