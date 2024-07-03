Владелица продаёт развлекательный комплекс «Стрелец» в Новом Уренгое

На продажу выставлен развлекательный комплекс «Стрелец» в Новом Уренгое. Объявление можно найти на «Авито». Цена в объявлении не указана, её по запросу называет владелица бизнеса Наталья Никифорова.

Она в беседе с агентством «Новый День» пояснила, что планирует переехать в Тюмень. «Хотелось бы, чтобы комплекс купили люди неравнодушные, которые будут его развивать, вкладывать сюда свои силы и ресурсы. Комплекс «Стрелец» – это уже бренд, его многие знают, городские предприятия любят проводить тут свои мероприятия», – рассказала Наталья Никифорова.

Она добавила, что сейчас занимается юридическй защитой бренда – регистрирует название «Стрелец» в Роспатенте.

Как сообщается в объявлении о продаже комплекса, «Стрелец» нaхoдится в леcнoм маcсиве в чepтe гopoда Новый Урeнгой. В комплeкc вxoдит рecтоpан с тремя залами paзной плoщади и вмecтимоcти, oтапливaемые домики для дневнoгo oтдыха гocтей с мангaльнoй зоной. На территории находится клуб стендовой стрельбы " Ямал». Бизнесу более 10 лет. Здания в собственности, заключены договоры аренды земли сроком на 49 лет.

фото – «Авито»

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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