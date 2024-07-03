Власти ЯНАО в курсе ситуации вокруг ареста экс-мэра Нового Уренгоя

Губернатор и правительство ЯНАО в курсе ситуации, которая возникла вокруг бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова.

«Губернатору и правительству ЯНАО известно о работе правоохранительных органов в отношении бывшего главы Нового Уренгоя. Следствию будет оказано всё необходимое содействие в случае возникновения такой потребности», – отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Напомним, что Андрей Воронов Басманным судом Москвы был отправлен под арест до 1 сентября 2024 года.

Как сообщила ранее объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, экс-глава Нового Уренгоя обвиняется в преступлении, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «взятка в особо крупном размере».

Салехард, Елена Васильева

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