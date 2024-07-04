На Ямале полиция проверяет обстоятельства массовой драки

На Ямале сотрудники правоохранительных органов начали проверку после появления в соцсетях и видео с массовой дракой в Ноябрьске. «Материал проверки зарегистрирован. Обстоятельства устанавливаются», – пояснили «Север-пресс» в пресс-службе ГУВД по ЯНАО.

Вечером 3 июля в Сети появилось несколько видео, сделанных жителями Ноябрьска.

В восьмом микрорайоне города в районе дома 125 на Магистральной дрались несколько молодых людей. На место выезжал наряд полиции.

В комментариях к видео очевидцы пишут, что дерущихся разнимали девушки.

Ноябрьск, Елена Васильева

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