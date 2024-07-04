Ямалец из мести разослал интимное видео со своей бывшей

На Ямале 40-летний мужчина пойдет под суд за то, что распространил интимное видео.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, следствием установлено, что в апреле этого года мужчина направил третьим лицам видео со своей бывшей девушкой без ее согласия.
«В результате преступных действии обвиняемого нарушены права потерпевшей, гарантированные Конституцией Российской Федерации, в соответствии с которыми каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются», – отметили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Салехард, Елена Васильева
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