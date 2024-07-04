Управляющую компанию наказали за сосульку, упавшую на голову ребенка

Прокуратура Шурышкарского района проверила исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства МУП МО Шурышкарский район «Жилфонд».

Установлено, что в апреле 2024 года на голову ребенку с крыши жилого дома, в селе Мужи (ул. Совхозная, д. 21А) упала сосулька. В результате пострадавший получил ушиб мягких тканей головы.

В этой связи прокурором района в отношении директора управляющей компании возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

По результатам его рассмотрения виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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