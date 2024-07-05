Артюхов попросил нового главу Нового Уренгоя контролировать бюджетные деньги

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с Антоном Колодиным – и.о. главы Нового Уренгоя, первым замом главы Нового Уренгоя. Для этого г-н Колодин приехал в Салехард.

Глава региона попросил нового руководителя города сохранять темпы строительства и подготовки к важному событию – 50-летию Нового Уренгоя – несмотря на то, что сейчас будут идти конкурсные процедуры по выбору главы газовой столицы.

«Новый Уренгой – наш ключевой город, главный экономический центр. Реализуем большую программу подготовки к полувековому юбилею, который станет важным событием не только для Ямала, но и для всей страны. Город сегодня – одна большая стройка, знаю, что жители уже видят и чувствуют преображение. Важно, чтобы темпы развития не снижались, а где-то даже увеличивались», – сказал г-н Артюхов, которого цитирует пресс-служба. В пресс-релизе нет ничего о том, что прежний мэр Андрей Воронов, который ушёл в отставку 28 июня, сейчас находится под стражей.

Дмитрий Артюхов отметил, что нужно контролировать вложенные в стройки и праздничные мероприятия деньги.

Конкурс по определению кандидатов на пост главы города намечен на 22 августа 2024 года.

Салехард, Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube