В Салехарде несовершеннолетний делал закладки с наркотиками

В Салехарде несовершеннолетний попался с наркотиками. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, в июле 2024 года сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан молодой человек. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере. Часть наркотиков, как выяснилось, он уже успел разложить по так называемым закладкам в различных местах города. Следственным путем установлено, что наркотики юноше передал куратор, с которым поддерживалась связь через Интернет.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Устанавливается полный круг лиц, причастный к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере).

Салехард, Елена Васильева

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