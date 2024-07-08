Ямальчанка за шесть дней потратила на мошенников 5 миллионов рублей

Еще одна жительница Ямала стала жертвой мошенников.

Женщине с различных абонентских номеров, а также с короткого номера «900» на мессенджер «WhatsApp» позвонили неизвестные, представляясь сотрудниками «Центрального Банка России». По классической схеме, неизвестные сообщили, что преступники пытаются списать сбережения ямальчанки с банковского счета. Для сохранения денежных средств и отмены несанкционированного списания, злоумышленники убедили потерпевшую перевести собственные денежные средства на «защищенный счет».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, женщина в течение 6 дней перевела 5 млн рублей на счета, указанные мошенниками.

Аналогичные случаи произошли с жителями г. Губкинского, Нового Уренгоя, а также Шурышкарского района, которые на счета злоумышленников с 12 по 24 июня

перевели денежные средства в размере 6,5 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура призывает граждан быть бдительными. Чтобы не стать жертвами кибермошенников, перед осуществлением подобных финансовых операций, уточняйте в банках и правоохранительных органах информацию о сообщаемых вам счетах для перевода денежных средств.

Напоминаем, что «защищенных, резервных, специальных» и других счетов не существует. Это мошенники.

Салехард, Елена Васильева

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