Ямалец получил 50 тысяч рублей за боль и нравственные страдания от снега, упавшего ему на голову в мае

50 тысяч рублей получит в качестве компенсации за испытанные боль и нравственные страдания житель Ямала, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по округу.

С жалобой в надзорный орган мужчина обратился после того, как в мае этого года ему на голову с крыши дома на улице Первомайской, 57 в Лабытнанги упал снег. Пострадавший сообщил, что испытал физическую боль и нравственные страдания.

Прокуратура обратилась в адрес руководителя управляющей компании с представлением, в результате чего мужчине была выплачена компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также возмещены расходы на приобретение лекарств.

Кроме того, должностное лицо, ответственное за уборку общедомового имущества, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Лабытнанги, Елена Васильева

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