Ямалец подворовывал у соседки украшения, еду и алкоголь

Ямалец получил два с половиной года принудительных работ за то, что воровал у своей соседки.

Как сообщает пресс-служба УВД по ЯНАО, в начале текущего года полицию Муравленко обратилась женщина с заявлением о пропаже из дома ювелирных изделий. В ходе проведения проверки полицейские выяснили, что украшения были похищены и к данному факту причастен ее знакомый – ранее неоднократно судимый муравленковец 1985 года рождения.

Так, временно проживая в квартире пострадавшей, мужчина решил похитить ее ювелирные изделия. Он дождался когда ее не будет дома и стащил украшения из золота и серебра, а потом сдал похищенное в ломбард. Спустя месяц мужчина снова украл украшения. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

В январе текущего года преступник вновь гостил у своей знакомой. Женщина дала ему денег и отправила в магазин за едой и алкоголем. Злоумышленник просьбу выполнил, однако купленное решил присвоить себе. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.

В отношении муравленковца сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение имущества с причинением значительного ущерба», а также ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В конце июня в законную силу вступил приговор Муравленковского городского суда, согласно которому фигуранту назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года и 6 месяцев и штрафа в размере 112 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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